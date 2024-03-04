РФ призвала пересмотреть увольнение сотрудников БАПОР из-за обвинений Израиля

ТАСС/AP Photo/Mary Altaffer Россия призывает к пересмотру решения об увольнении сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) исключительно на основании сделанных Израилем заявлений, заявил ее постоянный представитель при ООН Василий Небензя.
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