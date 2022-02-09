Псаки: США готовятся к наплыву беженцев и перебоям поставок газа из-за кризиса на Украине

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила в ходе брифинга, что США с союзниками готовятся к "разнообразным сценариям развития событий" из-за украинского кризиса, в том числе массовому исходу беженцев и перебоям в поставках нефти и газа.