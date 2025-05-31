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Новое исследование выявило связь между уровнем липидов в крови и риском развития болезни Альцгеймера

Исследование, проведённое под руководством Университета Техаса по здравоохранению в Сан-Антонио (UT Health San Antonio), обнаружило новые связи между уровнем липидов (жиров) в крови и риском развития болезни Альцгеймера — наиболее распространённой причины деменции в мире.

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