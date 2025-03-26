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Недостаточная уступка: на Западе впали в ярость от победы России в Эр-Рияде

Недостаточная уступка: на Западе впали в ярость от победы России в Эр-Рияде

Договоренности, достигнутые по итогам нескольких параллельных раундов переговоров в Эр-Рияде, могут стать первым значимым шагом на пути к полному прекращению огня, которого добивается администрация Трампа.

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