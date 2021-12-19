Делимся находками из китайских магазинов

От партнерской программы сегодня только три ссылки (промокодов пока, увы, не завезли, но будут на следующей неделе) - подарки себе и любимым со скидками (от Экслера: нет там никаких скидок, но выбор хороший), одежда для детишек от бренда Minoti (от Экслера: и вот там как раз по крайней мере предлагают купоны на скидки), ну и скидки в 15% при покупке товаров от 500 рублей для всех покупателей из РФ в магазине женской и детской одежды по промокоду SELA15SALE (должно действовать до конца 19 октября, ну или до конца активаций).