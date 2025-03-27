Поклонская принесла скандальную книгу на урок еще в одной российской школе

В

ВАЛЕНТИНА

Надо выяснить, не иудейка ли ("еврейка") Поклонская по рождению или благоприобретенно. Дело в том, что в Израиле иудеи решили сделать уголовно-наказуемым упоминание об Иисусе Христе. И вообще,эта женщина или дура, или засланный казачок от хохлов. Надо бы приструнить её: то монархистка, то анти-христианка. Психически и психологически неустойчивая личность. Всё-таки было физическое воздействие (нападение), могло повлиять на мозги.