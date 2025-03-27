Экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская принесла свою скандальную книгу «Мысли вслух» на урок еще в одну российскую школу.
Поклонская принесла скандальную книгу на урок еще в одной российской школе
Комментарии
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В
ВАЛЕНТИНА
Надо выяснить, не иудейка ли ("еврейка") Поклонская по рождению или благоприобретенно. Дело в том, что в Израиле иудеи решили сделать уголовно-наказуемым упоминание об Иисусе Христе. И вообще,эта женщина или дура, или засланный казачок от хохлов. Надо бы приструнить её: то монархистка, то анти-христианка. Психически и психологически неустойчивая личность. Всё-таки было физическое воздействие (нападение), могло повлиять на мозги.
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18 час.
СП
Сергей Потемкин
Да не нападение повлияло. У нас многие женщины страдают от этого недуга. Хронический недоеб называется ))
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18 час.
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