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Поклонская принесла скандальную книгу на урок еще в одной российской школе

Поклонская принесла скандальную книгу на урок еще в одной российской школе

Экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская принесла свою скандальную книгу «Мысли вслух» на урок еще в одну российскую школу.

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Комментарии
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В
ВАЛЕНТИНА
Надо выяснить, не  иудейка ли (&quot;еврейка&quot;) Поклонская по рождению или  благоприобретенно. Дело в  том, что  в Израиле  иудеи   решили   сделать  уголовно-наказуемым   упоминание  об Иисусе Христе. И вообще,эта  женщина  или дура, или засланный  казачок  от хохлов.  Надо бы  приструнить её: то  монархистка, то  анти-христианка.  Психически и  психологически неустойчивая  личность. Всё-таки  было   физическое  воздействие (нападение),  могло  повлиять  на  мозги.
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18 час.
СП
Сергей Потемкин
Да не нападение повлияло. У нас многие женщины страдают от этого недуга. Хронический недоеб называется ))
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18 час.
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