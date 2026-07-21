W. R. Berkley Corporation нарастила премии до рекордных $4,1 млрд

Американский страховой холдинг W. R. Berkley Corporation (торгуется на NYSE под тикером WRB), входящий в число крупнейших операторов рынка коммерческого страхования в США, отчитался о финансовых результатах за второй квартал 2026 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии