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W. R. Berkley Corporation нарастила премии до рекордных $4,1 млрд

W. R. Berkley Corporation нарастила премии до рекордных $4,1 млрд

Американский страховой холдинг W. R. Berkley Corporation (торгуется на NYSE под тикером WRB), входящий в число крупнейших операторов рынка коммерческого страхования в США, отчитался о финансовых результатах за второй квартал 2026 года.

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