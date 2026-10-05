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Акции Intel упали более чем на 4% после сообщений о переговорах TSMC с Terafab

Акции Intel упали более чем на 4% после сообщений о переговорах TSMC с Terafab

Акции Intel упали более чем на 4% на премаркете в понедельник после сообщений о переговорах TSMC с венчурным проектом Terafab Илона Маска.

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