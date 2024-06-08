«Инициатива замечательная, нужная и важная»: что говорят работающие пенсионеры про индексацию пенсий

Этот вопрос на федеральном уровне поднял губернатор Петербурга Александр Беглов Просьбу социального работника Ирины Андрюниной об индексации пенсий работающим пенсионерам губернатор Петербурга Александр Беглов передал Владимиру Путину.
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