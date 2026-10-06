Сила в правде
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Сила в правде

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SpaceX берет под контроль Турцию

SpaceX берет под контроль Турцию

Встреча турецкого султана с руководством SpaceX однозначно будет иметь далеко идущие последствия. За столом переговоров оказались сразу министры транспорта и промышленности, а также глава SAHA Istanbul Халук Байрактар, представляющий наиболее влиятельную часть турецкого оборонно-промышленного … .

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