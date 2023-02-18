Макдэвид – 4-й игрок в истории НХЛ, первым набравший 100 очков в 5+ сезонах. Трое других – Гретцки, Лемье и Эспозито

Коннор Макдэвид – 4-й игрок в истории НХЛ, первым набравший 100 очков в 5 или более сезонах. Капитан «Эдмонтона» достиг этой отметки, сделав 2 результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (4:4, третий период).