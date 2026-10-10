Кто стал чемпионом спринтов Формулы 1 в 2026 году? Итоговая таблица

Кто стал чемпионом Формулы 1 2026 года по спринтам? Итоговая таблицаGetty Images / Red Bull Content PoolФормула 1 не ведет отдельный подсчет очков в спринтах, а жаль, потому что итоговое положение по итогам шести заездов в сезоне-2026 получилось весьма любопытным.
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