Кто стал чемпионом спринтов Формулы 1 в 2026 году? Итоговая таблица

Кто стал чемпионом Формулы 1 2026 года по спринтам? Итоговая таблицаGetty Images / Red Bull Content PoolФормула 1 не ведет отдельный подсчет очков в спринтах, а жаль, потому что итоговое положение по итогам шести заездов в сезоне-2026 получилось весьма любопытным.