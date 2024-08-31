Маск пригрозил обнародовать компромат на судью, заблокировавшего X в Бразилии

Американский предприниматель Илон Маск пообещал, что обнародует информацию о преступлениях судьи Верховного федерального суда Бразилии Алешандри ди Мораиса, распорядившегося приостановить работу соцсети X в стране.
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