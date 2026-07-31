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Живая Кубань

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Взрывы напугали жителей юга России утром 31 июля. Украина продолжает бомбить мирные объекты

Взрывы напугали жителей юга России утром 31 июля. Украина продолжает бомбить мирные объекты

Взрывы напугали жителей юга России утром 31 июля. Украина продолжает бомбить мирные объектыУтром 31 июля на юге страны жители нескольких населённых пунктов столкнулись с неожиданным явлением — в воздухе прозвучали мощные хлопки, которые многие приняли за взрывы.

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