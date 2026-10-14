Севастополец, 10 лет скрывавшийся за границей, пойдёт под суд за убийство матери

62-летнего мужчину будут судить заочно: по данным следствия, в феврале 2013 года он задушил свою 70-летнюю мать в квартире на улице Степаняна и скрылся за границей.
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