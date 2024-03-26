Парапсихолог Мара Горбова: как вернуть удачу, если вам сделали крадник Случалось ли у вас такое, когда на фоне полного благополучия начинают происходить странные вещи: у вас, как снежный ком, наваливается куча проблем во всех сферах жизни, а у кого-то из людей рядом с вами, наоборот, все начинает налаживаться? А когда это происходит в течение длительного времени, вы начинаете думать, что вашу удачу украли.