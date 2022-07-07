Южноуральцев просят назвать самые престижные вузы региона

Жители Челябинской области могут принять участие в анонимном опросе. Сегодня телеграм-канал «Глав.Индекс» предложил своим читателям выбрать, обучение в каких государственных высших учебных заведениях Южного Урала является наиболее престижным.
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