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Айсберг Судного дня: природная катастрофа, которая угрожает Великобритании и всему миру

Айсберг Судного дня: природная катастрофа, которая угрожает Великобритании и всему миру Ирина ВальковаВ декабре прошлого года крупнейший в мире айсберг A23a, проведя девять месяцев в ловушке океанического водоворота, начал движение вдоль берегов Антарктиды.

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