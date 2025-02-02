Айсберг Судного дня: природная катастрофа, которая угрожает Великобритании и всему миру Ирина ВальковаВ декабре прошлого года крупнейший в мире айсберг A23a, проведя девять месяцев в ловушке океанического водоворота, начал движение вдоль берегов Антарктиды.