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Петербургский дневник

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В Петербурге увеличилось количество мигрантов, работающих по патентам водителями автобусов

В Петербурге увеличилось количество мигрантов, работающих по патентам водителями автобусов

Рост с 2023 года составил 16 процентов Количество мигрантов, работающих по патентам в качестве водителей автобусов городского и пригородного сообщения, увеличилось на 16 % за год: с 424 человек в 2023 году до 493 человек в 2024 году.

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