Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Elka
    Охренеть. Стену до неба, чтобы ни одна тварь не пролезла в Россию. Свои дома дороги надо строить, а не покупать любов...Абхазия и Таджики...
  • Александр Мельников
    Вучичь, Лукашенка, Пашинянка, Орбан, Токаев, Алиев..... Братушки -- бандерлоги.США сломали серба...
  • ШКИПЕР
    Все эти вучичи - ху..чичи очень хитрожопые .США сломали серба...

"«Ура-патриотизм» (если это не просто работа за бабки) очень опасная штука. Особенно для той страны, за которую в сети топят такого рода «патриоты»" (ц)

"«Ура-патриотизм» (если это не просто работа за бабки) очень опасная штука. Особенно для той страны, за которую в сети топят такого рода «патриоты»" (ц)

Ошибаться можно — врать нельзя: возвращаясь к Курскому направлению. Вы знаете, ранее я уже натыкался на работу подобных, якобы наших военблогерских «сеток», которые не знаю уж по каким причинам врут своей аудитории.

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