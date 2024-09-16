"«Ура-патриотизм» (если это не просто работа за бабки) очень опасная штука. Особенно для той страны, за которую в сети топят такого рода «патриоты»" (ц)

Ошибаться можно — врать нельзя: возвращаясь к Курскому направлению. Вы знаете, ранее я уже натыкался на работу подобных, якобы наших военблогерских «сеток», которые не знаю уж по каким причинам врут своей аудитории.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии