Военное обозрение

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В Санкт-Петербурге состоялся главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ России

В Санкт-Петербурге состоялся главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ России

Сегодня в России отмечается День Военно-морского флота. По случаю празднования этой даты министр обороны РФ Сергей Шойгу подписал приказ о проведении главного военно-морского парада в городе Санкт-Петербург, парадов военных кораблей в городах Балтийске, Владивостоке, Каспийске, Новороссийске, Североморске, на территории пункта базирования … .

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