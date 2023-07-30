В Санкт-Петербурге состоялся главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ России

Сегодня в России отмечается День Военно-морского флота. По случаю празднования этой даты министр обороны РФ Сергей Шойгу подписал приказ о проведении главного военно-морского парада в городе Санкт-Петербург, парадов военных кораблей в городах Балтийске, Владивостоке, Каспийске, Новороссийске, Североморске, на территории пункта базирования … .