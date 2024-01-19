Глава диаспоры Узбекистана сказал свои прощальные слова, это финишная: "Путин и Медведев -гастарбайтеры, Матвиенко должна извиниться"

ПРОСТО ВАЛЕРИЙ Наденьте каску, мадам. Похоже, Вы ушибли то место, где у нормальных людей голова. У вас же, похоже, там - @опа

ПРОСТО ВАЛЕРИЙ Совершенно с Вами согласен! Все эти сраные "диаспоры" с, вместе с их главнюками - к чертям собачьим! Пусть в своих странах строят свое "светлое" будущее.