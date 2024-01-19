Глава диаспоры Узбекистана сказал свои прощальные слова, это финишная: "Путин и Медведев -гастарбайтеры, Матвиенко должна извиниться"

-Я видел съемку, где председатель Совета Федерации Верхней палаты госпожа Валентина Матвиенко критически говорила о гастарбайтерах и о том, что школьный материал она сравнивала с низким уровнем образования, что это, мол, писал какой-то гастарбайтер.
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