Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Глава диаспоры Узбекистана сказал свои прощальные слова, это финишная: "Путин и Медведев -гастарбайтеры, Матвиенко должна извиниться"

Глава диаспоры Узбекистана сказал свои прощальные слова, это финишная: "Путин и Медведев -гастарбайтеры, Матвиенко должна извиниться"

-Я видел съемку, где председатель Совета Федерации Верхней палаты госпожа Валентина Матвиенко критически говорила о гастарбайтерах и о том, что школьный материал она сравнивала с низким уровнем образования, что это, мол, писал какой-то гастарбайтер.

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Комментарии
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ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
Наденьте каску, мадам. Похоже, Вы ушибли то место, где у нормальных людей голова. У вас же, похоже, там - @опа
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3 час.
ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
Совершенно с Вами согласен! Все эти сраные &quot;диаспоры&quot; с, вместе с их главнюками - к чертям собачьим! Пусть в своих странах строят свое &quot;светлое&quot; будущее.
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3 час.
Аркадий Цыганов
Ну теперь то и наверху стали понимать, что диаспоры - незаконные образования, несущие угрозу стране.
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1 час.

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