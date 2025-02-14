Украина или Зеленский

Для реализации программы концентрации на внутренних проблемах, предложенной Америке Трампом ещё в 2016 году, Вашингтону требуется решить крайне сложную задачу — приостановить (не прекратить, а именно временно приостановить) конфронтацию на трёх основных площадках (европейской, ближневосточной и тихоокеанской) так, чтобы это не выглядело как победа оппонентов Америки, чтобы критически важные позиции были сохранены и, после восстановления американского экономического доминирования (которое Трамп видит своей главной задачей) можно было вернуться к агрессивной внешней политике в условиях, более благоприятных для США, чем нынешние.