Жигули с V50 на 2250 Н*м крутящего момента – финальные испытания

Помните эти необычные Жигули, у которых вместо заводского двигателя стоит V50, собранный из шуруповертов? В новом выпуске команда YouTube-канала «Гараж 54» решила протестировать эту диковинку в различных сценариях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии