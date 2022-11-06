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Бивол – о выходе на бой без флага: «Было такое правило, что без него выходим»

Чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версии WBA Дмитрий Бивол заявил, что его попросили выходить на бой с Хильберто Рамиресом без российского флага.

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