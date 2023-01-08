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Гаджет Aroma Shooter, способный передавать запахи из видеоигр и аниме, представили на CES 2023

Гаджет Aroma Shooter, способный передавать запахи из видеоигр и аниме, представили на CES 2023

На ежегодной технологической выставке Consumer Electronic Show 2023 (CES) японская компания Aromjoin представила перспективный гаджет Aroma Shooter Wearable, который может передавать запахи из видеоигр, кинофильмов, сериалов и анимационных фильмов.

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