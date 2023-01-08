Гаджет Aroma Shooter, способный передавать запахи из видеоигр и аниме, представили на CES 2023

На ежегодной технологической выставке Consumer Electronic Show 2023 (CES) японская компания Aromjoin представила перспективный гаджет Aroma Shooter Wearable, который может передавать запахи из видеоигр, кинофильмов, сериалов и анимационных фильмов.
На ежегодной технологической выставке Consumer Electronic Show 2023 (CES) японская компания Aromjoin представила перспективный гаджет Aroma Shooter Wearable, который может передавать запахи из видеоигр, кинофильмов, сериалов и анимационных фильмов.
Свежие комментарии