🛣️ После капитального ремонта открыли участок дороги от КПП «Перекоп» до посёлка Чаплинка Дорогу, связывающую Крым с центром Херсонской области, отремонтировали за несколько месяцев.
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🛣️ После капитального ремонта открыли участок дороги от КПП «Перекоп» до посёлка Чаплинка Дорогу, связывающую Крым с центром Херсонской области, отремонтировали за несколько месяцев.