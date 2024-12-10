Израильские ученые нашли крупнейшее месторождение пещерного жемчуга

Израильские ученые обнаружили крупнейшее месторождение пещерного жемчуга на юге Леванта.Группа исследователей из Еврейского университета в Иерусалиме и Тель-Авивского университета нашли крупное месторождение пещерного жемчуга в южном Леванте, сообщается в научном журнале Archaeometry.