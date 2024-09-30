Золотых век: Театр сатиры отмечает 100-летний юбилей

Вековой юбилей 1 октября отмечает одна из главных сцен страны — Театр сатиры. В этот день труппа покажет спектакль-посвящение бывшему художественному руководителю, который занимал эту должность два десятилетия, — «Планета Ширвиндт».
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