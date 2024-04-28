Тренерам в РПЛ могут запретить возглавлять больше двух клубов за сезон

С инициативой выступил президент РПЛ Александр Алаев.фото: t.me/rfsruofficial--> Президент Российской премьер-лиги Александр Алаев сообщил, что выступил с инициативой со следующего сезона запретить тренерам возглавлять больше двух команд по ходу сезона.