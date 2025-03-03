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Рейтинг ATP. Циципас вернулся в топ-10, Махач дебютировал в топ-20

Рейтинг ATP. Циципас вернулся в топ-10, Махач дебютировал в топ-20

Феликс Оже-Альяссим и Томаш Махач вошли в топ-20. PIF ATP Rankings Положение на 3 марта 2025 Место Теннисист (страна) Очки 1 (1) Янник Синнер (Италия) 11330 2 (2) Александр Зверев (Германия) 8135 3 (3) Карлос Алькарас (Испания) 7510 4 (4) Тэйлор Фриц (США) 4900 5 (5) Каспер Рууд (Норвегия) 4045 6 (6) Даниил Медведев (Россия) 3930 7 (7) Новак Джокович (Сербия) 3900 8 (9) Андрей Рублев (Россия) 3480 9 (11) Стефанос Циципас (Греция) 3405 10 (8) Алекс де Минаур (Австралия) 3335 11 (10) Томми Пол (США) 3330 12 (14) Бен Шелтон (США) 2880 18 (21) Феликс Оже-Альяссим (Канада) 2455 19 (15) Юго Эмбер (Франция) 2375 20 (25) Томаш Махач (Чехия) 2330 23 (24) Карен Хачанов (Россия) 1960 28 (32) Денис Шаповалов (Канада) 1696 33 (42) Брэндон Накашима (США) 1430 39 (48) Алехандро Давидович-Фокина (Испания) 1325 59 (77) Кентен Алис (Франция) 976 69 (72) Роман Сафиуллин (Россия) 848 74 (103) Ласло Дьере (Сербия) 813 82 (51) Александр Бублик (Казахстан) 745 102 (107) Павел Котов (Россия) 573 .

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