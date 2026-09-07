Как изменились породы собак за 100 лет: 15 фото, которые показывают последствия селекции

Мы привыкли считать породистых собак результатом многовековой истории, но многие знакомые нам породы приобрели свой современный облик сравнительно недавно.
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