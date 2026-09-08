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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Илья Ковальчук: «Спартак» будет одним из лидеров Западной конференции. У них все в порядке с тренерским штабом и с менеджментом, одна из лучших детских школ в России»

Президент «Шанхай Дрэгонс» и бывший нападающий «Спартака» Илья Ковальчук считает, что красно-белые будут одними из лидеров Западной конференции в сезоне КХЛ .

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