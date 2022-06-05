Минобороны: российские войска сбили украинский самолет Ан-26 в районе Одессы

Российские средства противовоздушной обороны сбили украинский самолет Ан-26 в районе Одессы. Воздушное судно перевозило вооружение и военную технику, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Российские средства противовоздушной обороны сбили украинский самолет Ан-26 в районе Одессы. Воздушное судно перевозило вооружение и военную технику, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
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