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Царьград

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Эксперты оценили вероятность нападения медведя на семью Усольцевых

Эксперты оценили вероятность нападения медведя на семью Усольцевых

История семьи Усольцевых стала одной из самых пугающих загадок последних лет. Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь отправились в поход к горе Буратинка еще в сентябре 2025 года.

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