Замдиректора паспортно-визового сервиса в Нижнем Новгороде выслушал приговор

Заместителя директора паспортно-визового сервиса МВД в Нижнем Новгороде осудили за взяточничество. Накануне Нижегородский районный суд вынес приговор по уголовному делу, сообщает региональная прокуратура.
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