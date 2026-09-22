Где купить бензин по 100 рублей за литр в Крыму 22 сентября: адреса АЗС

Сегодня, 22 сентября с 8:00 до 10:00 бензин АИ-95 — 100 руб./литр в свободной продаже в Крыму на следующих АЗС (ИНФОРМАЦИЯ ОБНОВЛЯЕТСЯ): Симферополь АТАН АЗС-4 — улица Русская, 136-Г АТАН АЗС-5 — улица Ковыльная, 72а АТАН АЗС-22 — улица Севастопольская, 260 АТАН АЗС-92 — улица Севастопольская, 253 АТАН АЗС-24 — улица Бородина, 67 АТАН АЗС-26 — проспект Победы, 211Б АТАН АЗС-29 — объездная дорога Ялта–Евпатория, 22 АТАН АЗС-93 — проспект Победы, 279 АТАН АЗС-97 — улица Генерала Васильева, 43А АТАН АЗС-98 — улица Севастопольская, 55А АТАН АЗС-120 — улица Киевская, 183 (АШАН) Симферопольский район АТАН АЗС-27 — Укромновское сельское поселение (возле аэропорта) АТАН АЗС-58 — 14 км автодороги Симферополь–Харьков (поворот на Урожайное) АТАН АЗС-128 — село Белоглинка, улица Салгирная, 26 АТАН АЗС-129 — село Мирное, Западный обход Симферополя, 2 км+950 м АТАН АЗС-205 — автодорога А291 (Таврида), 196 км + 500 м АТАН АЗС-28 - с.