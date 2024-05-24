ВМ

Владимир Минаков

Может, отдельные правители государств и не видят уже в нём главу Украины, но пока пиндосам он нужен - он и будет тем, кого представляет. Это Лукашенко, избранный народом, но не угодный штатам, назван не легитимным руководителем, а в этой ситуации - всё наоборот. А на Украине у него сейчас вся власть - это потом историки будут рассказывать об узурпации власти, а сейчас все, кто не хочет быть раздавленным, подчиняются его указам.