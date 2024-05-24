МИРОВЫЕ СМИ: КТО ТЕПЕРЬ ЗЕЛЕНСКИЙ?

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Комментарии
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Регина Толстоброва
Он теперь никто и звать его никак.
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16 час.
ВС
&quot;...будущим актом о перемирии...&quot;. Да они ещё и оптимисты!! А о будущем акте о капитуляции не думали?!
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15 час.
ВМ
Владимир Минаков
Может, отдельные правители государств и не видят уже в нём главу Украины, но пока пиндосам он нужен - он  и будет тем, кого представляет. Это Лукашенко, избранный народом, но не угодный штатам, назван не легитимным руководителем, а в этой ситуации - всё наоборот. А на Украине у него сейчас вся власть -  это потом историки будут рассказывать об узурпации власти, а сейчас  все, кто не хочет  быть раздавленным, подчиняются его указам.
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7 час.

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