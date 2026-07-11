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Транспортная Инициатива

1 подписчик
Банды, да-да, именно банды зацеперов терроризируют общественный транспорт

Банды, да-да, именно банды зацеперов терроризируют общественный транспорт Краснодара. Никакой эффективной работы в этом направлении не видно.

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