Банды, да-да, именно банды зацеперов терроризируют общественный транспорт Краснодара. Никакой эффективной работы в этом направлении не видно.
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Банды, да-да, именно банды зацеперов терроризируют общественный транспорт Краснодара. Никакой эффективной работы в этом направлении не видно.