В ГУ МВД России по Волгоградской области сообщили подробности аварии на федеральной трассе Во Фроловском районе в 09-15 час.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
В ГУ МВД России по Волгоградской области сообщили подробности аварии на федеральной трассе Во Фроловском районе в 09-15 час.
Свежие комментарии