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Пашинян заявил о якобы провале российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе

Пашинян заявил о якобы провале российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе

Антироссийская риторика армянского премьер-министра с каждым днем набирает обороты, на этот раз Пашинян заявил о якобы проваленной миротворческой миссии России в Нагорном Карабахе.

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