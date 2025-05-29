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Китай

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В Ташкенте состоялся гала-концерт, посвященный дружбе Китая и Узбекистана

Ташкент, 28 мая /Синьхуа/ -- На днях в Ташкенте при поддержке посольства Китая в Узбекистане, Департамента культуры и туризма провинции Фуцзянь /Восточный Китай/ и Ташкентского государственного университета востоковедения /ТГУВ/ был устроен гала-концерт "Танец моря и земли.

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