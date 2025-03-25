Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Свежие комментарии

  • Одиссей
    "достаточно отъехать 150 км от Питера , что бы инета не было и телефон у пенсов кнопочный ,а про банкомат там только ...Цифровая пытка дл...
  • Юрий Белов
    А что вышки связи никак не охраняются ? Напрасно , напрасно ! Надо бы обнести сеткой под напряжением . Нех там постор...В Питере мигранты...
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Российские силы отбили станцию «Суджа», карта боевых действий

Российские силы отбили станцию «Суджа», карта боевых действий

25.03.2025 Главные новости СВО, фронтовая сводка, актуальная карта боевых действий, сводка боевых действий на утро 25 марта 2025 года — в нашем материале.

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Комментарии
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Лариса Галахова
Россия вперёд! Нужно бить по центрам принятия решений чтобы у них уже никаких решений не возникало
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16 час.
Алексей Сафронов
... У кого &quot;у них&quot;, если Путин, видимо на радостях бла-бла с Трампом, приказал сбить 7 наших Гераней, которые летели на бандеровцев?
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15 час.
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