25.03.2025 Главные новости СВО, фронтовая сводка, актуальная карта боевых действий, сводка боевых действий на утро 25 марта 2025 года — в нашем материале.
Российские силы отбили станцию «Суджа», карта боевых действий
Комментарии
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Лариса Галахова
Россия вперёд! Нужно бить по центрам принятия решений чтобы у них уже никаких решений не возникало
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16 час.
Алексей Сафронов
... У кого "у них", если Путин, видимо на радостях бла-бла с Трампом, приказал сбить 7 наших Гераней, которые летели на бандеровцев?
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15 час.
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