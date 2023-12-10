Нетаньяху поблагодарил Путина за усилия по освобождению из Газы гражданина Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным выразил признательность за усилия России по освобождению из сектора Газа израильтянина, обладающего также российским гражданством.
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