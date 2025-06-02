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Почему паук не путается в своей паутине?

Почему паук не путается в своей паутине?

Чтобы увидеть паука, далеко ходить не надо: эти членистоногие встречаются везде: и в лесу, и в доме. Но не каждому известно, что пауки — представители рода, переживавшего расцвет еще в палеозое, до динозавров.

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