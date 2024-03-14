В Буркина-Фасо призвали не есть летучих мышей, умерших по неизвестной причине

Бубакара Нухуна Траоре, губернатор Западно-Центральной области африканской страны Буркина-Фасо, призвал местных жителей воздержаться от употребления в пищу летучих мышей, которые умерли по неизвестной причине.
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