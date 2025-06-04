Эта история началась в Древней Персии в VII веке до нашей эры. Персы освоили производство тростникового сахара и начали печь сладкие лепёшки с тонкой корочкой.
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Эта история началась в Древней Персии в VII веке до нашей эры. Персы освоили производство тростникового сахара и начали печь сладкие лепёшки с тонкой корочкой.
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