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Великие казахи мёрзнут. Виноваты специалисты с русскими фамилиями — состарились или уехали

Великие казахи мёрзнут. Виноваты специалисты с русскими фамилиями — состарились или уехали

(а мне почему то "великоказахов" и не жалко)   Зима, многим прочищает мозги, даже отчаянным казахским русофобам с их языковыми патрулями.

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Комментарии
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НЗ
Николай Зюзин
Понять о чем статья сложно😢 Казахи мерзнут А Россия при чем?
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4 час.
лл
лина любимцева
ПУСТЬ ПЕРЕСЕЛЯЮТСЯ В ЮРТЫ. Там будет тепло, и ТЭЦ не нужны. Разжег костер, сварил национальную похлебку, пожувал  ее - и спать под костром... Угли подогреют...
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3 час.
Людмила Палкина
А вы ставьте юрты в квартирах, будет намного теплее.
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3 час.

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