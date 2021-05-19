Читатели немецкой газеты Welt вздумали поделить Россию

Политика СегодняПолитикаЧитатели немецкой газеты Welt вздумали поделить Россию Читатели немецкой газеты Welt, возмущенные размерами России, захотели поделить страну или отобрать у нее часть территорий.Вернуться к статье32НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьVlad ВладОчко треснет, мечтатели!!! В том случае, если хотите нашу территорию поделить то закрывайте форточки, а то "Калибр" надует!!!Владимир СоловьевОтобрать у России часть её территории?! Это Вы серьёзно?ольга решетниковаОт мертвого осла уши они получат.Комментировать
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