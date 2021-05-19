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Читатели немецкой газеты Welt вздумали поделить Россию

Читатели немецкой газеты Welt вздумали поделить Россию

Читатели немецкой газеты Welt, возмущенные размерами России, захотели поделить страну или отобрать у нее часть территорий.

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Vlad Влад
Очко треснет, мечтатели!!! В том случае, если хотите нашу территорию поделить то закрывайте форточки, а то "Калибр" надует!!!
Владимир Соловьев
Отобрать у России часть её территории?! Это Вы серьёзно?
ольга решетникова
От мертвого осла уши они получат.

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