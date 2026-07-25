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Царьград

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Кремль официально отказал в заморозке СВО. "Добрая воля" закончилась. Теперь будет жёстко

Кремль официально отказал в заморозке СВО. "Добрая воля" закончилась. Теперь будет жёстко

В Кремле дали чёткий ответ на предложение о заморозке конфликта на Украине. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с лидером России Владимиром Путиным в Омске призвал остановить боевые действия и вернуться к стамбульской формуле 2.

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Комментарии
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ВВ
Владимир Витковский
... хрюкаина должна исчезнуть с карты мира...
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1 м.