Кремль официально отказал в заморозке СВО. "Добрая воля" закончилась. Теперь будет жёстко

В Кремле дали чёткий ответ на предложение о заморозке конфликта на Украине. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с лидером России Владимиром Путиным в Омске призвал остановить боевые действия и вернуться к стамбульской формуле 2.